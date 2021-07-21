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Felipão projeta possíveis dificuldades do Grêmio com queda precoce na Sul-Americana

Falando em falta 'de um pouco de experiência', técnico entende que eliminação fará com que elenco tenha de trabalhar um pouco mais 'para ajeitar linhas'...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 10:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 10:09
Na entrevista coletiva depois do jogo na última terça-feira (20) onde o Grêmio foi eliminado pela LDU da Copa Sul-Americana perdendo em casa por 2 a 1, o técnico Luiz Felipe Scolari disse suas impressões onde uma delas passou por "um pouco de falta de experiência".>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de lamentar os gols perdidos e de entender que o plantel precisa "sentir" a derrota, o treinador também entende ser necessário voltar os pensamentos o mais rápido possível a cabeça para o Campeonato Brasileiro.
Competição essa onde, apesar da vitória na última rodada contra o Fluminense, o time ainda é o penúltimo colocado com seis pontos ganhos, quatro atrás do primeiro clube fora do Z4, o Sport.
- Estivemos ainda com um pouco de experiência menor do que precisávamos, mas com bastante vontade. Passa por nós termos que trabalhar um pouco mais para ajeitarmos nossas linhas e passa por voltarmos a pensar no primeiro campeonato que temos pela frente, que é o Campeonato Brasileiro, onde estamos muito mal. É mostrar situações que podemos e devemos melhorar com o tempo - disse Felipão.
- Estamos em um momento ruim de campeonato e precisamos melhorar de hoje (ontem) para amanhã. Vamos sentir essa derrota até amanhã e pronto, vamos encerrar o assunto. Vamos mostrar porque perdemos, onde perdemos, o que construímos e o que não construímos. E é uma situação que nós já sabíamos que teríamos algumas dificuldades a mais no contexto geral. Agora, é trabalhar bastante em cima da parte psicológica, mental, para que isso não influencie no jogo de sábado.
O jogo citado pelo técnico gremista é válido pela 13ª Rodada do Brasileirão onde a equipe recebe na Arena o América-MG às 17h (de Brasília).Técnico sofreu seu primeiro revés no retorno ao clube (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

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