Felipão projeta possíveis dificuldades do Grêmio com queda precoce na Sul-Americana

Na entrevista coletiva depois do jogo na última terça-feira (20) onde o Grêmio foi eliminado pela LDU da Copa Sul-Americana perdendo em casa por 2 a 1, o técnico Luiz Felipe Scolari disse suas impressões onde uma delas passou por "um pouco de falta de experiência".>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de lamentar os gols perdidos e de entender que o plantel precisa "sentir" a derrota, o treinador também entende ser necessário voltar os pensamentos o mais rápido possível a cabeça para o Campeonato Brasileiro.

Competição essa onde, apesar da vitória na última rodada contra o Fluminense, o time ainda é o penúltimo colocado com seis pontos ganhos, quatro atrás do primeiro clube fora do Z4, o Sport.

- Estivemos ainda com um pouco de experiência menor do que precisávamos, mas com bastante vontade. Passa por nós termos que trabalhar um pouco mais para ajeitarmos nossas linhas e passa por voltarmos a pensar no primeiro campeonato que temos pela frente, que é o Campeonato Brasileiro, onde estamos muito mal. É mostrar situações que podemos e devemos melhorar com o tempo - disse Felipão.

- Estamos em um momento ruim de campeonato e precisamos melhorar de hoje (ontem) para amanhã. Vamos sentir essa derrota até amanhã e pronto, vamos encerrar o assunto. Vamos mostrar porque perdemos, onde perdemos, o que construímos e o que não construímos. E é uma situação que nós já sabíamos que teríamos algumas dificuldades a mais no contexto geral. Agora, é trabalhar bastante em cima da parte psicológica, mental, para que isso não influencie no jogo de sábado.