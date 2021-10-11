Felipão não é mais treinador do Grêmio

Crédito: Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio

O treinador Luiz Felipe Scolari e sua comissão técnica deixaram o comando do Grêmio nesta madrugada. O anúncio foi feito por meio de uma nota oficial no site do clube, o Imortal informou que a saída foi uma decisão em “comum acordo” após reunião em São Paulo na noite deste domingo. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDeixam o tricolor gaúcho: o treinador Felipão, os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra e o preparador físico Anselmo Sbragia. O auxiliar Thiago Gomes será o treinador da equipe na partida da próxima quarta-feira, dia 13 de outubro, contra o Fortaleza.

Essa foi a quarta passagem de Scolari pelo clube. Em 21 partidas comandando a equipe do Grêmio, ele conquistou nove vitórias, três empates e nove derrotas, com 47,6% de aproveitamento.

Abaixo, confira a nota oficial do clube publicada no site:"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, após reunião esta noite, chegou a um comum acordo com o técnico Luiz Felipe Scolari para o encerramento do vínculo. Felipão deixa o Grêmio com os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra e o preparador físico Anselmo Sbragia.

Nesta quarta passagem pelo Tricolor, o técnico bicampeão da América tornou-se o segundo treinador com mais jogos à frente do Grêmio, completando 385 jogos na casamata. No último mês, perpetuou-se na história gremista ao marcar seu nome na Calçada da Fama.