Felipão mantém mistério sobre goleiro titular do Grêmio

Crédito: Felipão terá uma escolha difícil pela frente (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após a participação no grupo que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o goleiro Brenno voltou aos trabalhos no Grêmio e está à disposição de Luiz Felipe Scolari.

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Titular ao longo da temporada, a revelação do Tricolor tem o futuro incerto na equipe, já que em sua ausência, o seu reserva Chapecó foi muito bem.

Na última coletiva de imprensa, Felipão preferiu não cravar quem será o seu goleiro e vai decidir ao longo da semana quem fica com o posto.