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futebol

Felipão mantém mistério sobre goleiro titular do Grêmio

Treinador vai definir entre Brenno ou Chapecó na partida contra o São Paulo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 10:50

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 10:50

Crédito: Felipão terá uma escolha difícil pela frente (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Após a participação no grupo que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o goleiro Brenno voltou aos trabalhos no Grêmio e está à disposição de Luiz Felipe Scolari.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Titular ao longo da temporada, a revelação do Tricolor tem o futuro incerto na equipe, já que em sua ausência, o seu reserva Chapecó foi muito bem.
Na última coletiva de imprensa, Felipão preferiu não cravar quem será o seu goleiro e vai decidir ao longo da semana quem fica com o posto.
A única certeza é que a dúvida tem data para encerrar, já que o Tricolor volta a campo no próximo sábado e o duelo contra o São Paulo, no Morumbi, vai revelar quem fica com o posto de goleiro principal.

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