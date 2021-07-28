Felipão elogia postura da garotada do Grêmio

Crédito: Staff Images / Copa do Brasil

Na noite da última terça-feira, o Grêmio foi até Salvador e levou a melhor em cima do Vitória ao ganhar por 3 a 0 e abrir vantagem nas oitavas da Copa do Brasil.

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Satisfeito com o desempenho do time, Felipão elogiou os atletas, mas ligou o sinal de alerta para o confronto da volta.

‘A equipe teve participação melhor no jogo de hoje, um crescimento maior dos meninos que vinham jogando, ajuda um pouco mais de um ou dois jogadores experientes para dar mais tranquilidade aos meninos. Ganhamos, o resultado foi muito bom, foi interessante, sempre falamos que é um jogo de 180 minutos, nada está decidido, mas levamos uma boa vantagem’, afirmou.