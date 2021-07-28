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futebol

Felipão elogia postura da garotada do Grêmio

Técnico não escondeu a sua felicidade ao ver o desempenho do time contra o Vitória...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 08:15

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 08:15
Crédito: Staff Images / Copa do Brasil
Na noite da última terça-feira, o Grêmio foi até Salvador e levou a melhor em cima do Vitória ao ganhar por 3 a 0 e abrir vantagem nas oitavas da Copa do Brasil.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Satisfeito com o desempenho do time, Felipão elogiou os atletas, mas ligou o sinal de alerta para o confronto da volta.
‘A equipe teve participação melhor no jogo de hoje, um crescimento maior dos meninos que vinham jogando, ajuda um pouco mais de um ou dois jogadores experientes para dar mais tranquilidade aos meninos. Ganhamos, o resultado foi muito bom, foi interessante, sempre falamos que é um jogo de 180 minutos, nada está decidido, mas levamos uma boa vantagem’, afirmou.
Com a vitória elástica, o Tricolor pode perder até por dois gols de diferença no jogo da volta que avança no torneio nacional.

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