Felipão diz que reação do Cruzeiro na Série B não será 'do dia para a noite'

Crédito: Felipão conseguiu quatro pontos em seis disputados comandando o Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O duelo entre Náutico e Cruzeiro, no Estádio dos Aflitos, neste domingo, 25 de outubro, terminou empatado por 1 a 1, gols de Vinícius, a favor da equipe pernambucana, com Airton empatando a peleja. O resultado manteve a Raposa na zona do rebaixamento com 17 pontos, na 18ª posição, enquanto o Náutico subiu para a 15ª posição, com 19 pontos. Foi o segundo jogo do técnico Luiz Felipe Scolari no comando da Raposa.

Em seis pontos disputados, o treinador conseguiu quatro, mas o desempenho dentro de campo ainda é preocupante, visto que a Raposa continua na zona do rebaixamento e terá de lutar muito para deixar o Z4 e ainda sonhar com um possível acesso à Série A em 2021.

Com menos de uma semana de trabalho, Felipão está conhecendo o elenco e ainda busca ajustes. Ele admitiu que está usando até o que já havia sido feito pelos outros treinadores para encontrar o melhor tom da equipe que entra em campo e saber mais das qualidades do elenco.

-Eu passei uma semana trabalhando, chegando na segunda e jogando na terça (contra o Operário-PR), tendo a folga de quarta. Quer dizer, nosso trabalho foi diminuto. Estou aproveitando o trabalho antigo e algumas colocações que eu pesquisei-disse o treinador.

O comandante cruzeirense explicou porque abriu o time no segundo tempo, com quatro atacantes e sem armador, para buscar o empate no Recife. -No momento de dificuldades, estávamos jogando com dois pontas abertos, dois atacantes, que é uma forma de jogar perigosa em determinados momentos mas, que fomos obrigados pela situação do placar e do jogo-justificou.

Felipão falou novamente do trabalho fora de campo da diretoria, que, para ele pode ajudar a estruturar o clube como um todo.

-Quanto à direção, ela está fazendo o possível. Nosso presidente fez um acordo que conseguiu a diminuição da nossa dívida, temos um prazo para pagar, uma situação financeira sendo trabalhada, que vai dar um pouco mais possibilidade de respirar. Nós temos que fazer no campo as coisas ficarem melhor do que estavam para que a gente saia dessa situação- comentou o técnico, que em seguida, falou algo que pode não agradar o torcedor, sobre a demora em uma solução para o time de futebol neste momento de baixa na Série B.

-Todos estão dando os passos, uma situação nova. É um projeto que não é do dia para o outro. Nós, que estamos dentro de campo, temos que fazer do dia para o outro. Vamos ter uma tranquilidade da semana para somar três pontos na sexta-feira-disse.