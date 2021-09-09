Felipão divulga os relacionados do Grêmio para encarar o Ceará

Crédito: Lucas Uebel / Gremio

Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo apenas no domingo, mas o técnico Luiz Felipe Scolari antecipou a concentração para encarar o Ceará.

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Nesta quinta-feira, o treinador soltou a lista dos relacionados e a principal ausência é Douglas Costa, que continua entregue ao departamento médico.

Por outro lado, Borja e Villasanti voltam das Eliminatórias e não terão descanso. Estão na lista e vão ao confronto.