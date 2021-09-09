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futebol

Felipão divulga os relacionados do Grêmio para encarar o Ceará

Tricolor encara o Vozão e precisa somar três pontos de qualquer maneira dentro de casa...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 19:45

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:45

Crédito: Lucas Uebel / Gremio
Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo apenas no domingo, mas o técnico Luiz Felipe Scolari antecipou a concentração para encarar o Ceará.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nesta quinta-feira, o treinador soltou a lista dos relacionados e a principal ausência é Douglas Costa, que continua entregue ao departamento médico.
Por outro lado, Borja e Villasanti voltam das Eliminatórias e não terão descanso. Estão na lista e vão ao confronto.
Confira abaixo:

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