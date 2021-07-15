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futebol

Felipão contém a euforia após vitória do Grêmio

Tricolor conseguiu bater a LDU por 1 a 0 e acabou com o jejum de triunfos na temporada...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 22:20

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 22:20
Crédito: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Luiz Felipe Scolari venceu a primeira no comando do Grêmio. Após empatar com o Inter pelo Brasileirão, o comandante viu o seu time levar a melhor contra a LDU, pela Copa Sul-Americana.
Apesar do respiro com o placar favorável, Felipão conteve a empolgação e fez questão de exaltar o grupo.
‘Foi importante vencer, mas o mais importante é ter um grupo com uma mentalidade que supera algumas dificuldades que estamos passando e que são grandes no momento. É o que estamos tentando, foi muito bom o resultado, mas temos um longo caminho para conseguirmos alguma coisa’, afirmou na coletiva.
Agora, o Grêmio volta a campo pelo Brasileirão no fim de semana, quando encara o visita o Fluminense, no Rio de Janeiro.

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