Felipão contém a euforia após vitória do Grêmio

Crédito: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Luiz Felipe Scolari venceu a primeira no comando do Grêmio. Após empatar com o Inter pelo Brasileirão, o comandante viu o seu time levar a melhor contra a LDU, pela Copa Sul-Americana.

Apesar do respiro com o placar favorável, Felipão conteve a empolgação e fez questão de exaltar o grupo.

‘Foi importante vencer, mas o mais importante é ter um grupo com uma mentalidade que supera algumas dificuldades que estamos passando e que são grandes no momento. É o que estamos tentando, foi muito bom o resultado, mas temos um longo caminho para conseguirmos alguma coisa’, afirmou na coletiva.