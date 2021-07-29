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futebol

Felipão comenta sobre a chegada de reforços no Grêmio

Treinador reconheceu que o momento é complicado para encontrar jogadores no mercado de transferências...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 14:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 14:52
Crédito: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Grêmio vive com uma situação bem diferente do que imaginava antes da competição e tenta buscar reforços que ajudem Felipão e Cia.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Consciente do momento delicado, Felipão saiu em defesa dos dirigentes e explicou ao torcedor um pouco da dificuldade para conseguir nomes no mercado.
‘É muito difícil, porque a maioria dos jogadores que pensamos possuem alguma situação. Vamos devagar para tentar conseguir alguma coisa’, afirmou.
Pedro Rocha
Nas últimas horas, o nome de Pedro Rocha ganhou espaço nos bastidores do clube. De acordo com informações apuradas pela reportagem, o atacante está perto do Grêmio e a transferência pode ser concretizada até sexta-feira.

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