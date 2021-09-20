Felipão comemora 'evolução' do Grêmio na luta contra o rebaixamento

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Na luta contra o rebaixamento, o Grêmio conseguiu uma vitória expressiva na noite do último domingo ao bater o Flamengo por 1 a 0, em pleno Maracanã.

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O resultado colocou o Tricolor na 17ª colocação, com 22 pontos e muito perto de sair da zona de rebaixamento - a equipe tem dois jogos a menos que parte dos concorrentes. O Juventude, primeiro time fora do Z4, tem 23 pontos.

Após o confronto, o técnico Luiz Felipe Scolari festejou o placar alcançado e fez projeção para o returno do time gaúcho.

- Se hoje estivéssemos com 20, 21 pontos, eu estaria muito feliz. Porque é dentro do organograma de ponto no primeiro turno, que se encerra hoje para nós. Temos 22 pontos. A gente começa a dar alguns passos e fica feliz, porque conseguimos ainda equilibrar algo que já estava muito difícil no início. Mas a vitória veio no momento certo, nos deixará com a possibilidade de uma sequência melhor’, afirmou.

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