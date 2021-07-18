Felipão brinca após vitória do Grêmio: 'Não somos mais o 20º'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O domingo do Grêmio será doce. No Maracanã, o Tricolor bateu o Fluminense por 1 a 0 e finalmente conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

O resultado positivo coroa o bom início de Luiz Felipe Scolari, que venceu a segunda desde quando chegou ao time do Rio Grande do Sul.

O bom humor é visível até mesmo no treinador, que ainda no gramado do Maracanã, vibrou com a vitória e brincou que o time saiu da lanterna do Brasileirão: ‘Já não somos o 20º. Somos o 19º', comemorou Felipão.