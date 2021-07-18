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futebol

Felipão brinca após vitória do Grêmio: 'Não somos mais o 20º'

Treinador não escondeu a felicidade com a vitória do Tricolor em cima do Flu, no Maracanã...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 11:41

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 11:41
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O domingo do Grêmio será doce. No Maracanã, o Tricolor bateu o Fluminense por 1 a 0 e finalmente conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.
O resultado positivo coroa o bom início de Luiz Felipe Scolari, que venceu a segunda desde quando chegou ao time do Rio Grande do Sul.
O bom humor é visível até mesmo no treinador, que ainda no gramado do Maracanã, vibrou com a vitória e brincou que o time saiu da lanterna do Brasileirão: ‘Já não somos o 20º. Somos o 19º', comemorou Felipão.
Agora, o Tricolor volta a campo pelo torneio nacional no próximo fim de semana, quando recebe o América-MG, na Arena.

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