AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Felipão assume culpa após goleada na Arena

Treinador saiu em defesa dos atletas e deixou claro que é o único culpado pelo revés contra o Flamengo...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 07:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 07:05
Crédito: Tricolor foi massacrado em casa (Divulgação / Flamengo
Luiz Felipe Scolari chamou a responsabilidade após a goleada sofrida pelo Grêmio diante do Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Sem buscar desculpas, o treinador foi sincero e admitiu que o Tricolor só foi massacrado pelo rival por seus erros nas alterações.
‘Eu que escalei, substituí, se existe alguém culpado, sou eu. É normal, sou o treinador e faço as minhas escolhas, bem ou mal, mas as faço. Penso o jogo, alguns momentos de colocar esse ou aquele e mudar a situação. Se dá certo, ótimo, se não dá, fazer o que. Sou o treinador e assumo total responsabilidade’, afirmou Felipão, antes de completar:‘Acredito que as mudanças realmente não foram as situações que eu imaginava e não é por culpa deles, é porque imaginava uma coisa e não aconteceu’.Homem a mais
Vale lembrar, que na reta final do primeiro tempo, o Flamengo teve Isla expulso. Ou seja, o Tricolor jogou com um homem a mais na etapa final e não conseguiu levar vantagem em cima do Fla.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Criança autista de 5 anos é resgatada de marquise por vizinhos em Colatina, Noroeste do Espírito Santo
Menino autista de 5 anos é resgatado de marquise de prédio por vizinhos em Colatina
Imagem de destaque
Com peças a partir de R$ 5 e shows, bazar em Vitória arrecada verba para cursinho gratuito
O clima mais ameno do inverno é época ideal para fazer um piquenique
Onde fazer piquenique no Espírito Santo: 5 lugares para curtir o inverno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados