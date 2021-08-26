Felipão assume culpa após goleada na Arena

‘Eu que escalei, substituí, se existe alguém culpado, sou eu. É normal, sou o treinador e faço as minhas escolhas, bem ou mal, mas as faço. Penso o jogo, alguns momentos de colocar esse ou aquele e mudar a situação. Se dá certo, ótimo, se não dá, fazer o que. Sou o treinador e assumo total responsabilidade’, afirmou Felipão, antes de completar:‘Acredito que as mudanças realmente não foram as situações que eu imaginava e não é por culpa deles, é porque imaginava uma coisa e não aconteceu’.Homem a mais