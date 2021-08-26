Felipão assume culpa após goleada na Arena

Luiz Felipe Scolari chamou a responsabilidade após a goleada sofrida pelo Grêmio diante do Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil.
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Sem buscar desculpas, o treinador foi sincero e admitiu que o Tricolor só foi massacrado pelo rival por seus erros nas alterações.
‘Eu que escalei, substituí, se existe alguém culpado, sou eu. É normal, sou o treinador e faço as minhas escolhas, bem ou mal, mas as faço. Penso o jogo, alguns momentos de colocar esse ou aquele e mudar a situação. Se dá certo, ótimo, se não dá, fazer o que. Sou o treinador e assumo total responsabilidade’, afirmou Felipão, antes de completar:‘Acredito que as mudanças realmente não foram as situações que eu imaginava e não é por culpa deles, é porque imaginava uma coisa e não aconteceu’.Homem a mais
Vale lembrar, que na reta final do primeiro tempo, o Flamengo teve Isla expulso. Ou seja, o Tricolor jogou com um homem a mais na etapa final e não conseguiu levar vantagem em cima do Fla.