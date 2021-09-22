Felipão ajusta o sistema defensivo do Grêmio

Crédito: Lucas Uebel / Gremio

Na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio de Felipão mostrou poder de reação contra o Flamengo ao vencer por 1 a 0.

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O resultado positivo colocou o time na 17ª colocação e deu ânimo aos torcedores, que sonham com um returno bem mais tranquilo.

Um dos motivos para o time deixar de sofrer nas últimas rodadas foi a evolução do sistema defensivo, algo que Felipão e Cia valorizam muito no trabalho diário.