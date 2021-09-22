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futebol

Felipão ajusta o sistema defensivo do Grêmio

Treinador conseguiu trancar a sua defesa e não foi vazado nos últimos dois jogos...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 16:59
Crédito: Lucas Uebel / Gremio
Na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio de Felipão mostrou poder de reação contra o Flamengo ao vencer por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado positivo colocou o time na 17ª colocação e deu ânimo aos torcedores, que sonham com um returno bem mais tranquilo.
Um dos motivos para o time deixar de sofrer nas últimas rodadas foi a evolução do sistema defensivo, algo que Felipão e Cia valorizam muito no trabalho diário.
Contra Flamengo e Ceará, o Tricolor saiu de campo sem levar gols. A consequência foram seis pontos na classificação, que colocam a equipe em situação favorável.

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