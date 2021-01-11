Fekir e Emerson Royal vão bem, e Betis vence o Huesca no Espanhol

No encerramento da 18ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Betis visitou o lanterna Huesca e os comandados de Manuel Pellegrini venceram por 2 a 0, com gols de Aïssa Mandi e Antonio Sanabria. Com o resultado, a equipe alviverde chega aos 23 pontos na competição nacional.
Após um primeiro tempo morno, os visitantes só conseguiram balançar as redes no fim da partida. O primeiro gol saiu aos 33 minutos da etapa final, após o brasileiro Emerson Royal cruzar bola para Mandi desviar. Já nos acréscimos, o francês Fekir cruzou na medida e Sanabria, livre, apareceu para fechar a conta.
