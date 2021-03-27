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futebol

Fekir, do Betis, está na mira do Arsenal na janela de transferências

Meio-campista francês esteve próximo de jogar na Premier League nas últimas temporadas. Jogador é admirado pelo técnico Mikel Arteta...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 11:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 11:06
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Nabil Fekir, meio-campista do Betis, interessa ao técnico Mikel Arteta e o Arsenal deve buscar a contratação do francês na próxima janela de transferências, segundo o “Mundo Deportivo”. Os Gunners já se movimentam nos bastidores e o jogador mudou sua agência de representação na última sexta-feira.Apesar do camisa oito ter ficado perto de atuar na Premier League em 2018, quando era especulado no Liverpool. No entanto, o jogador acabou permanecendo por mais uma temporada no Lyon antes de se mudar para o futebol espanhol. Neste momento, sua ida para o futebol inglês é cada vez mais real.
> Veja a tabela da La Liga
Fekir possui contrato com o Betis até 2023 e ainda não há informações sobre a quantia financeira que o Arsenal estaria disposto a pagar pelo meia. Na atual temporada, o francês já marcou três gols e deu seis assistências, mas tem muita influência na equipe dirigida por Manuel Pellegrini que vão além dos números.

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