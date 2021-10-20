Feijão vibra com classificação do EC São Bernardo na Copa Paulista

O EC São Bernardo conseguiu um grande resultado na última terça-feira. O Cachorrão venceu o Santos na Vila Belmiro (já havia superado o Peixe na abertura da Copa Paulista) e conseguiu a classificação para as quartas de final.
Um dos principais nomes da campanha do São Bernardo até aqui é o volante Feijão. Com passagens por grandes clubes como Flamengo, Bahia, Atlético-GO entre outros, o jogador vibrou com a classificação obtida na última rodada da fase de classificação.
- A nossa equipe precisava desse resultado. Conseguimos largar com duas vitórias, mas, depois, acabamos nos complicando por detalhes nos jogos. Felizmente conseguimos novamente superar o Santos, na casa deles, e confirmamos a classificação. Chegamos com muito moral para a fase decisiva da Copa Paulista - afirmou.
Nas quartas de final da Copa Paulista, o EC São Bernardo terá, mais uma vez, o seu rival de cidade. Na primeira fase, cada equipe venceu um duelo. Feijão crê que a classificação será definida no detalhe.
- A cidade certamente vai parar para acompanhar as duas partidas. Creio em dois grandes confrontos, que serão definidos no detalhe. As duas equipes se conhecem, se respeitam, e cada um vai se armar da melhor maneira. Nosso grupo chega muito motivado e pronto para seguir avançando na competição - finalizou.
O primeiro jogo entre EC São Bernardo e São Bernardo FC acontece neste domingo, às 11h, no Estádio 1º de Maio.