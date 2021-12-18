Feignies x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da França

O Paris Saint-Germain estreia na Copa da França diante do Feignies, neste domingo, às 17h10 (horário de Brasília). A equipe de Maurício Pochettino é a grande favorita para avançar de fase no torneio, enquanto o time da 5ª divisão da França fará o possível diante de seus torcedores.RESPEITO PELO RIVAL- É fantástico ter a oportunidade de jogar contra equipes de outras divisões. Teremos que mostrar respeito e que queremos nos classificar. Jogar esta competição é muito gratificante. Também é uma oportunidade para alguns jovens entrarem no time e sentirem que fazem parte do projeto - destacou Maurício Pochettino, comandante do PSG.
DIFERENÇA DE OUTRO MUNDOO PSG possui um dos elencos mais temidos da Europa, com Neymar, Messi e Mbappé como os grandes protagonistas. O plantel do líder da Ligue 1 é avaliado, segundo o "Transfermarkt", em 927,4 milhões de euros (R$ 5,9 bilhões), enquanto o do Feignies é avaliado em 300 mil euros (R$ 1,9 milhão).
FICHA TÉCNICA:Feignies x PSG
Data e horário: 19/12/2021, às 17h10 (de Brasília)Local: Complexe Sportif Didier Eloy, em Feignies (FRA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:FEIGNIES (Técnico: Jean Antunes)Jordan Fernand; Mario Ferreira, Romain Courtin, Ibrahima Diedhiou e Gary Marigard; Thomas De Parmentier, Kevin Meunier e Mohamed Lachaab; Allassane Ouattara, Yanis Bensaber e Yann Le Meur
Desfalques: Nenhum
PSG (Técnico: Maurício Pochettino)Denis Franchi; Layvin Kurzawa, El Chadaille Bitshiabu, Thilo Kehrer e Colin Dagba; Eric Dina, Idrissa Gueye e Ander Herrera; Ismael Gharbi, Mauro Icardi e Alexandre Fressange
Desfalques: Neymar, Kimpémbé, Nuno Mendes e Julian Draxler (machucados)