Federico Chiesa repete feito do pai ao marcar gol pela Itália na Eurocopa

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Autor do primeiro gol da Itália na vitória por 2 a 1 sobre a Áustria, neste sábado, pelas oitavas de final da Eurocopa, o meia-atacante Federico Chiesa entrou para a história da competição junto com seu pai. A dupla tornou-se a primeira de pai e filho que já disputou o torneio a balançar as redes.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaEnrico Chiesa, pai do jogador da Juventus, marcou pela Azzurri na Eurocopa de 1996, disputada na Inglaterra. Na segunda rodada da fase de grupos, o atleta, que à época jogava na Sampdoria, marcou na derrota por 2 a 1 para a República Tcheca. A Itália acabou eliminada antes do mata-mata.

Ao todo, Enrico atuou pela seleção italiana em 17 jogos, com sete gols marcados e nenhuma assistência. Federico, por sua vez, fez seu 29º jogo pela Azurri neste sábado e balançou as redes apenas duas vezes. O outro gol foi nas Eliminatórias para a Eurocopa, contra a Armênia, em 2019, em vitória por 9 a 1.

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