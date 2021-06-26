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futebol

Federico Chiesa repete feito do pai ao marcar gol pela Itália na Eurocopa

Pai do jogador do Juventus marcou gol pela seleção italiana na Eurocopa de 1996. Eles se tornaram os únicos pais e filhos e balançarem as redes na história da competição...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 19:29
Crédito: Reprodução; AFP
Autor do primeiro gol da Itália na vitória por 2 a 1 sobre a Áustria, neste sábado, pelas oitavas de final da Eurocopa, o meia-atacante Federico Chiesa entrou para a história da competição junto com seu pai. A dupla tornou-se a primeira de pai e filho que já disputou o torneio a balançar as redes.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaEnrico Chiesa, pai do jogador da Juventus, marcou pela Azzurri na Eurocopa de 1996, disputada na Inglaterra. Na segunda rodada da fase de grupos, o atleta, que à época jogava na Sampdoria, marcou na derrota por 2 a 1 para a República Tcheca. A Itália acabou eliminada antes do mata-mata.
Ao todo, Enrico atuou pela seleção italiana em 17 jogos, com sete gols marcados e nenhuma assistência. Federico, por sua vez, fez seu 29º jogo pela Azurri neste sábado e balançou as redes apenas duas vezes. O outro gol foi nas Eliminatórias para a Eurocopa, contra a Armênia, em 2019, em vitória por 9 a 1.
+ Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os tempos
Enrico, agora na torcida, e Federico, a serviço da seleção, esperam o adversário da Azzurri nas quartas de final da Eurocopa. Bélgica e Portugal se enfrentam neste domingo para saber quem será o rival italiano.

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