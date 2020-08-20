Federico Bernardeschi pode trocar a Juventus pelo Atlético de Madrid

De olho no mercado de transferências, o Atlético de Madrid pode buscar um meio-campista na Itália. De acordo com informações da "Gazzetta dello Sport", os Colchoneros desejam a contratação de Federico Bernardeschi, jogador da Juventus.

Há três temporadas na Velha Senhora, o jogador de 26 anos alterna momentos entre time titular e time reserva na Bianconeri e poderia ver com bons olhos a mudança de ares. Segundo o portal, a chegada do novo técnico Andrea Pirlo na Juventus poderia fazer com que o jogador deixasse o clube.