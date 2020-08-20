Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Federico Bernardeschi pode trocar a Juventus pelo Atlético de Madrid

Jogador de 26 anos pode perder espaço na Juve com a chegada de Andrea Pirlo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2020 às 18:42

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 18:42

Crédito: Isabella BONOTTO / AFP
De olho no mercado de transferências, o Atlético de Madrid pode buscar um meio-campista na Itália. De acordo com informações da "Gazzetta dello Sport", os Colchoneros desejam a contratação de Federico Bernardeschi, jogador da Juventus.
Há três temporadas na Velha Senhora, o jogador de 26 anos alterna momentos entre time titular e time reserva na Bianconeri e poderia ver com bons olhos a mudança de ares. Segundo o portal, a chegada do novo técnico Andrea Pirlo na Juventus poderia fazer com que o jogador deixasse o clube.
Na última temporada, Bernardeschi atuou 38 partidas pela Juventus, marcou somente dois gols e deu três assistências. O jogador também possui passagem pela seleção italiana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados