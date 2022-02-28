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Federações apoiam boicote contra Rússia, mas Fifa busca solução

Inglaterra, Dinamarca e País de Gales se unem a Polônia, Suécia e República Tcheca, enquanto Fifa não quer trabalhar com a exclusão da Rússia do Mundial do Qatar...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 09:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 09:37
Após as federações da Inglaterra, Dinamarca e País de Gales se unirem a Polônia, Suécia e República Tcheca em apoio a um boicote contra a Rússia, a Fifa busca uma solução pacífica, segundo a imprensa inglesa. De acordo com o órgão máximo do futebol, a equipe dirigida por Valeriy Karpin deve ter a chance de disputar a repescagem em busca de uma vaga na próxima Copa do Mundo.Após uma reunião do conselho da Fifa realizada no último domingo, algumas decisões foram tomadas. A expectativa é de que o jogo entre Rússia e Polônia aconteça, apesar dos poloneses se oporem ao confronto, em campo neutro e sem a presença de público.
> Veja a tabela da repescagem da Europa para a Copa do Mundo
Além disso, a Rússia poderia ser obrigada a jogar com o nome de União de Futebol da Rússia e não haveria nenhuma bandeira que representasse o país. Nem o hino seria tocado antes dos jogos, como aconteceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Ainda assim, a decisão não agradou a Polônia, que busca a exclusão da Rússia da repescagem para a Copa do Mundo que será realizada no próximo mês de março. Novas conversas deverão ser iniciadas nos próximos dias em busca de uma solução em comum.
Crédito: FifabuscasoluçãopacíficaparaqueaRússiapossadisputaraCopadoMundodoQatar(Foto:FabriceCoffrini/AFP

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