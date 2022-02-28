Federações apoiam boicote contra Rússia, mas Fifa busca solução

Após as federações da Inglaterra, Dinamarca e País de Gales se unirem a Polônia, Suécia e República Tcheca em apoio a um boicote contra a Rússia, a Fifa busca uma solução pacífica, segundo a imprensa inglesa. De acordo com o órgão máximo do futebol, a equipe dirigida por Valeriy Karpin deve ter a chance de disputar a repescagem em busca de uma vaga na próxima Copa do Mundo.Após uma reunião do conselho da Fifa realizada no último domingo, algumas decisões foram tomadas. A expectativa é de que o jogo entre Rússia e Polônia aconteça, apesar dos poloneses se oporem ao confronto, em campo neutro e sem a presença de público.