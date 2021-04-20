Federação Peruana pede desculpas ao São Paulo após treino ser vetado

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

A Federação Peruana enviou, nesta terça-feira (20) uma carta ao São Paulo, pedindo desculpas pelo veto ao treino desta segunda-feira (19), segundo a apuração do LANCE!. Na retratação, o órgão classificou a decisão do IPD (Instituto Peruano de Deportes, órgão governamental responsável pelo futebol profissional durante a pandemia) como “precipitada e contrária à opinião do Ministério da Saúde”.Na última segunda-feira, a delegação do São Paulo que foi ao Peru teve que mudar seus planos de treinamento devido à uma ordem do governo peruano que proibiu o elenco de sair do hotel para qualquer atividade que não fosse o jogo contra o Sporting Cristal, nesta terça-feira (20).

Dessa forma, o Tricolor treinou nas dependências do hotel, que não possui campo de futebol, precisando, assim, usar a academia e um salão interno do próprio estabelecimento no qual está hospedado. A parte tática do treino foi realizada através da conversa de Hernán Crespo com seu elenco.

A Federação Peruana de Futebol informou que enviou um ofício ao IPD na sexta-feira avisando sobre a programação de treino do São Paulo e do Palmeiras, com o respectivo protocolo de saúde. O IPD, porém, enviou somente na segunda-feira uma resposta à FPF dizendo que não autorizaria os treinamentos.

A Conmebol, assim, foi acionada, na tentativa de reverter a decisão junto ao IPD. Sem uma ‘resposta satisfatória’, a FPF acionou diretamente o Ministro da Saúde, em regime de urgência, obtendo uma resposta positiva às 18h54 (horário peruano). Infelizmente, naquele horário, a delegação do Tricolor já havia realizado seu treinamento no hotel.No cronograma inicial, o treinamento estava previamente marcado para as 16h (horário peruano, no CT de La Videna, sede da FPF. Com o veto do IPD, o treino acabou sendo realizado no hotel a partir das 17:30.