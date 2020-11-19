Federação Paulista será acionada por aglomeração no jogo do São Paulo

A Secretária de Saúde da cidade de São Paulo vai acionar a Federação Paulista de Futebol (FPF) pela aglomeração no estádio do São Paulo. Na noite da última quarta-feira(18), torcedores do clube paulista se reuniram na frente do Morumbi durante a partida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, desrespeitando as orientações contra a pandemia de Covid-19 Em entrevista ao site UOL, o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido repreendeu a atitude dos são-paulinos.

- Todas estas orientações que temos passado é de evitar aglomeração, respeitar a pandemia. É algo que vai nos trazer, seguramente, mais casos [de covid-19]", afirma Edson Aparecido. "Não é aconselhável, não é correto. Isso só dá campo para a pandemia aumentar. Nós já temos manifestado preocupação com baladas, bares e restaurante; esta agora é uma preocupação adicional. É um absurdo que isto esteja ocorrendo - declarou Edson.Agora, a Secretaria pretende acionar a FPF para evitar que outros atos como esse se repitam pela cidade de São Paulo. As centenas de pessoas que estiveram nos arredores do estádio foram convocadas pela Independente, a maior torcida organizada do clube. Pelas redes sociais, além de divulgar o evento, os organizadores prometiam a distribuição de cinco mil frascos de álcool em gel e exigiam uso de máscaras para a participação. Imagens que circulam na internet expõem o descumprimento das normas.