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Federação Paulista de Futebol altera horário de Santos x São Paulo; confira

A partida prevista para o próximo domingo (20) vai acontecer a partir das 18h30 e não mais às 16h...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 18:54

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2022 às 18:54
A partida prevista para o próximo domingo (20) entre Santos e São Paulo sofreu alteração de horário. Valendo pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2022, a disputa irá acontecer às 18h30 e não mais às 16h.A mudança se deve a transmissão que a Record fará da Supercopa, que está prevista para acontecer às 16h, no mesmo dia do clássico. A informação foi divulgada de forma oficial pela Federação Paulista de Futebol. O jogo será na Vila Belmiro.Antes de enfrentar o Peixe, o São Paulo jogará com o Inter de Limeira na próxima quinta-feira (17), às 18h30, no Estádio do Morumbi.
Crédito: FPFalteraohoráriodapartidaentreSantoseSãoPaulo(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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