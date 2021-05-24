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Federação Mineira de Futebol diz que árbitro da final entre Galo e Coelho não errou em lances polêmicos

O pênalti marcado a favor do América-MG e um, que não foi anotado pela arbitragem, geraram discussões sobre a intervenção do VAR no jogo...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 19:56

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 19:56
Crédito: FMF se pronunciou sobre os lances polêmicos do segundo jogo final entre Atlético-MG e América-MG, pelo Campeonato Mineiro-(Reprodução
Dois lances geraram muita discussão no clássico entre Atlético-MG e América-MG, no jogo de volta das finais do Campeonato Mineiro. O primeiro, a penalidade marcada a favor do Coelho, que foi perdida por Rodolfo, no segundo tempo. O segundo, uma suposta falta de Igor Rabello em Eduardo Bauermann, do América, na parte final do jogo, que não foi assinalada pelo árbitro Felipe Fernandes. Nos dois casos, o VAR confirmou a decisão de campo. Para o presidente da comissão de arbitragem, Juliano Lopes Lobato, no lance entre Rabello e Bauermann, , não houve contato zagueiro do Galo em cima do atleta americano, mas uma interferência de Alê, do América, que teria atrapalhado a movimentação do colega de time, que acabou caindo no gramado. - O jogador do América-MG sobe para cabecear a bola, já está no seu plano de voo, é tocado pelo jogador número 11, da própria equipe do América. Não há qualquer tipo de falta do jogador do Atlético no atleta do América - disse Juliano Lopes. Marcus Salum, que coordena o futebol do Coelho, reclamou que a cabine do VAR não permitiu que o árbitro fosse ao vídeo ver as imagens do lance, ficando apenas na comunicação via áudio. Juliano Lobato explicou porque não houve o acesso ao monitor por parte da arbitragem. - Enquanto isso, a imagem estava sendo checada, pela cabine do VAR, que chegou à conclusão de campo, que não houve falta- explicou o dirigente da FMF, que prosseguiu, afirmando que o pênalti marcado sobre Felipe Azevedo foi um acerto de Felipe Fernandes : - O jogador do Atlético faz uma carga nas costas do jogador do América, usando força desproporcional. Com essa carga, o atleta cai no chão, e uma penalidade é marcada. Nesse caso, a cabine do VAR estava checando a imagem que o árbitro marcou a penalidade, bem colocado no jogo, de frente para o lance. A imagem foi checada e mostrou que o árbitro acertou ao não marcar a penalidade-concluiu Lobato.

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