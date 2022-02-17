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Federação Mineira afasta árbitro que marcou pênalti polêmico para o Atlético-MG contra Athletic

Por decisão da Comissão de Arbitragem, Paulo César Zanovelli está fora do quadro de jogos da Federação por tempo indeterminado...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 20:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 20:24
A Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol (FMF) determijnou o afastamento do árbitro Paulo Cesar Zanovelli, que comandou a partida entre Atlético-MG e Athletic Club, na última terça-feira, 15 de fevereiro, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, que teve a vitória do Galo por 1 a 0, gol de Hulk, de pênalti.
A "geladeira" ao árbitro, por tempo indeterminado é a polêmica marcação do pênalti que deu a vitória ao alvinegro, aos 49 minutos do segundo tempo, em cima de Ademir, dando so três pontos para o Atlético.
Várias análises da transmissão mostraram que não houve penalidade do defendor do time de São João Del Rei em acima do atacante do Galo, gerando a punição a Zanovelli. A Comissão de Arbitragem da FMF entendeu que a marcação do pênalti interferiu diretamente no resultado da partida.
Os auxiliares do jogo , Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira, não foram punidos pela Comissão de Arbitragem da FMF, que entende ser responsabilidade do árbitro a decisão final nas marcações do jogo.
- As imagens estão aí para quem quiser analisar, não houve pênalti na jogada. A gente sai com um sentimento de impotência porque são coisas que a gente não consegue controlar, mas temos que estar de cabeça levantada pelo jogo que fizemos - reclamou o atacante Ricardo Oliveira, que atua no Athletic.
A diretoria do Athletic se posicionou e emitiu uma nota questionando o pênalti e a arbitragem."A falha grotesca da arbitragem interfere não apenas no resultado desta partida específica, mas prejudica todo o trabalho a longo prazo que vem sendo desenvolvido pelo Athletic Club", dizia parte da nota.
Crédito: AarbitragemtevepapelfundamentalnoresultadodojogosegundoaComissãodeArbitragemdaFMF-(PedroSouza/Atlético-MG

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