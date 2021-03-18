Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Federação italiana anuncia De Rossi como membro da comissão técnica de Roberto Mancini
futebol

Federação italiana anuncia De Rossi como membro da comissão técnica de Roberto Mancini

Ex-jogador de 37 anos será auxiliar de Roberto Mancini até o final da Eurocopa, em julho, e se mostrou feliz pela oportunidade: 'Orgulhoso em começar esta nova etapa'...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 15:20
Crédito: Giuseppe Cacace / AFP
Campeão mundial em 2016 com a seleção italiana, o ex-volante Daniele De Rossi está de volta à Azzurri. Nesta quinta-feira, o ídolo da Roma foi anunciado como novo membro da comissão técnica do treinador Roberto Mancini. O vínculo será até o final da Eurocopa, em julho.
+ Veja a tabela da Eurocopa- Estou orgulhoso em começar esta nova etapa com a seleção da Itália e agradeço ao Gabriele Gravina (presidente da federação italiana) e Roberto Mancini pela confiança e pela oportunidade. Será emocionante voltar a Coverciano (CT da seleção italiana), o que para mim significa retornar para casa e encontrar muitos amigos. Mal posso esperar para começar - disse De Rossi.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
De Rossi defendeu a seleção italiana entre 2004 e 2017. Além do título mundial em 2006, o jogador foi vice-campeão europeu em 2012, quando a Espanha bateu a Itália. Ao todo, De Rossi atuou em 117 partidas pela Azzurri e marcou 21 gols.
- Estou muito contente que o Daniele esteja se juntando ao nosso grupo. Tenho certeza que ele poderá dar uma contribuição importante para os jogadores, e espero que esta primeira experiência de treinador para ele seja útil para os futuro - comentou Roberto Mancini.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados