Federação italiana anuncia De Rossi como membro da comissão técnica de Roberto Mancini

Crédito: Giuseppe Cacace / AFP

Campeão mundial em 2016 com a seleção italiana, o ex-volante Daniele De Rossi está de volta à Azzurri. Nesta quinta-feira, o ídolo da Roma foi anunciado como novo membro da comissão técnica do treinador Roberto Mancini. O vínculo será até o final da Eurocopa, em julho.

+ Veja a tabela da Eurocopa- Estou orgulhoso em começar esta nova etapa com a seleção da Itália e agradeço ao Gabriele Gravina (presidente da federação italiana) e Roberto Mancini pela confiança e pela oportunidade. Será emocionante voltar a Coverciano (CT da seleção italiana), o que para mim significa retornar para casa e encontrar muitos amigos. Mal posso esperar para começar - disse De Rossi.

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De Rossi defendeu a seleção italiana entre 2004 e 2017. Além do título mundial em 2006, o jogador foi vice-campeão europeu em 2012, quando a Espanha bateu a Itália. Ao todo, De Rossi atuou em 117 partidas pela Azzurri e marcou 21 gols.