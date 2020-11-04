Federação italiana abre inquérito e Lazio pode ser excluída da Serie A

A Lazio terá problemas com a justiça da Itália. De acordo com o jornal "La Gazzeta dello Sport", a federação italiana abriu um processo de inquérito devido a quebra de protocolos sanitários. A pena máxima seria a exclusão da Serie A.A suspeita é de que alguns atletas que testaram positivo para o Covid-19 estão treinando normalmente com o restante do elenco, mesmo após o conhecimento do resultado.