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Federação italiana abre inquérito e Lazio pode ser excluída da Serie A

A suspeita é de que alguns dos atletas infectados com o Covid-19 estão treinando normalmente com o restante da equipe, mesmo após conhecimento do resultado positivo...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:07

LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 12:07
Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP
A Lazio terá problemas com a justiça da Itália. De acordo com o jornal "La Gazzeta dello Sport", a federação italiana abriu um processo de inquérito devido a quebra de protocolos sanitários. A pena máxima seria a exclusão da Serie A.A suspeita é de que alguns atletas que testaram positivo para o Covid-19 estão treinando normalmente com o restante do elenco, mesmo após o conhecimento do resultado.
As possíveis penalizações ao clube italiano vão desde multas até a queda para o último lugar da tabela e, se for o caso, exclusão do campeonato. A decisão dependerá da gravidade da violação dos protocolos e o risco gerado aos jogadores, dirigentes, comissão técnica e demais profissionais.

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