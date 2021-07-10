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Federação inglesa é multada em 30 mil euros por conduta inadequada dos torcedores na semi da Euro

Torcedores utilizaram lasers no rosto dos jogadores da Dinamarca, promoveram perturbação durante o hino e usaram sinalizadores durante a partida...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 10:55

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 10:55

Crédito: Laurence Griffiths / POOL / AFP
A grande final da Eurocopa acontece neste domingo, entre Inglaterra e Itália, em Wembley, às 16h (Brasília). Mas antes, a federação inglesa de futebol foi multada em 30 mil euros (R$ 118 mil). A punição imposta pela Uefa se deu por conduta inadequada dos torcedores na semifinal contra a Dinamarca.Na última quarta-feira, os torcedores da Inglaterra apontaram lasers para os olhos dos jogadores da Dinamarca, promoveram perturbação durante o hino e também usaram sinalizadores durante o jogo. A decisão da entidade máxima do futebol europeu foi anunciada neste sábado, um dia antes da decisão da Euro.
+ Confira a tabela e resultados atualizados da Eurocopa
Imagens da transmissão durante a partida flagraram a utilização de um laser verde no rosto do goleiro Schmeichel na cobrança de pênalti de Harry Kane na prorrogação. O goleiro dinamarquês ainda conseguiu defender a penalidade, mas o atacante inglês aproveitou o rebote e fez o gol para os ingleses.

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