Federação inglesa é multada em 30 mil euros por conduta inadequada dos torcedores na semi da Euro

A grande final da Eurocopa acontece neste domingo, entre Inglaterra e Itália, em Wembley, às 16h (Brasília). Mas antes, a federação inglesa de futebol foi multada em 30 mil euros (R$ 118 mil). A punição imposta pela Uefa se deu por conduta inadequada dos torcedores na semifinal contra a Dinamarca.Na última quarta-feira, os torcedores da Inglaterra apontaram lasers para os olhos dos jogadores da Dinamarca, promoveram perturbação durante o hino e também usaram sinalizadores durante o jogo. A decisão da entidade máxima do futebol europeu foi anunciada neste sábado, um dia antes da decisão da Euro.