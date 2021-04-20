Federação Inglesa de Futebol pronuncia-se oficialmente sobre a Superliga Europeia

Crédito: Superliga Europeia causou confusão no futebol europeu (Imagem: Divulgação

Nesta terça-feira, a Football Association (FA), entidade máxima do futebol inglês, pronunciou-se oficialmente à respeito da Superliga Europeia e a possível participação de clubes ingleses gigantes na competição, o que causaria danos para a Federação Inglesa.

Veja a tabela do Campeonato InglêsPor meio de um comunicado oficial publicado nas redes sociais da Federação, a entidade criticou a Superliga Europeia.

- Nós recebemos as notícias de que alguns clubes decidiram abandonar os planos da Superliga Europeia, que ameaçavam toda a pirâmide do futebol. O futebol inglês tem um história orgulhosa baseada na oportunidade para todos os clubes, e o jogo foi unânime em reprovar uma Liga fechada. É uma proposta que, por design, poderia ter dividido o jogo, mas unificou à todos nós - publicou.

Em uma segunda imagem publicada pela entidade, a nota segue com agradecimentos aos torcedores e ao governo inglês.