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futebol

Federação Inglesa de Futebol pronuncia-se oficialmente sobre a Superliga Europeia

Entidade máxima do futebol inglês citou os clubes que abandonaram a ideia de criação da liga e mencionou 'divisão no jogo'...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 18:43
Crédito: Superliga Europeia causou confusão no futebol europeu (Imagem: Divulgação
Nesta terça-feira, a Football Association (FA), entidade máxima do futebol inglês, pronunciou-se oficialmente à respeito da Superliga Europeia e a possível participação de clubes ingleses gigantes na competição, o que causaria danos para a Federação Inglesa.
Veja a tabela do Campeonato InglêsPor meio de um comunicado oficial publicado nas redes sociais da Federação, a entidade criticou a Superliga Europeia.
- Nós recebemos as notícias de que alguns clubes decidiram abandonar os planos da Superliga Europeia, que ameaçavam toda a pirâmide do futebol. O futebol inglês tem um história orgulhosa baseada na oportunidade para todos os clubes, e o jogo foi unânime em reprovar uma Liga fechada. É uma proposta que, por design, poderia ter dividido o jogo, mas unificou à todos nós - publicou.
Em uma segunda imagem publicada pela entidade, a nota segue com agradecimentos aos torcedores e ao governo inglês.
- Nós gostaríamos de agradecer aos torcedores em particular por sua voz influente e inequívoca durante este tempo, segurando a verdade e guiando os princípios do futebol. É um lembrete poderoso de que o jogo é, e sempre será, para os torcedores. Nós também gostaríamos de agradecer ao Primeiro Ministro, Secretário de Esportes e Ministro dos Esportes por seu inabalável e crítico suporte à esses planos - conclui a nota.

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