Federação holandesa nega pedido do AZ Alkmaar e mantém vaga na fase de grupos da Champions ao Ajax

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) negou o pedido do AZ Alkmaar de rever as posições do Campeonato Holandês após o fim da competição de forma precipitada por conta da pandemia de coronavírus.
O Alkmaar, que ficou em segundo no torneio, desejava a alteração das posições, já que terminou com a mesma pontuação do Ajax: 56 pontos. O AZ, no entanto, venceu os dois confrontos diretos.
A KNVB não mudou a regra a manteve o critério de desempate como como saldo de gols, onde o Ajax levou a vantagem: 45 contra 37.
Desta forma, o Ajax irá direto à fase de grupos da Liga dos Campeões na temporada 2020/2021. Apesar do fim do torneio, nenhum clube foi declarado campeão.E MAIS:Aubameyang entra na mira do PSG para a próxima temporadaClubes da Inglaterra desejam a contratação de Gonzalo HiguaínMilan se interessa pelo meia Mario Götze, que deixará o BorussiaArsenal e Tottenham brigam pela contratação de atacante do Bournemouth E MAIS: