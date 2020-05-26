Federação holandesa nega pedido do AZ Alkmaar e mantém vaga na fase de grupos da Champions ao Ajax

Crédito: AFP

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) negou o pedido do AZ Alkmaar de rever as posições do Campeonato Holandês após o fim da competição de forma precipitada por conta da pandemia de coronavírus.

O Alkmaar, que ficou em segundo no torneio, desejava a alteração das posições, já que terminou com a mesma pontuação do Ajax: 56 pontos. O AZ, no entanto, venceu os dois confrontos diretos.

A KNVB não mudou a regra a manteve o critério de desempate como como saldo de gols, onde o Ajax levou a vantagem: 45 contra 37.