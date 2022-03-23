Federação Francesa vai doar parte das receitas dos amistosos à Unicef em apoio às famílias da Ucrânia

A Federação Francesa de Futebol comunicou nesta quarta-feira que vai doar parte da receita dos ingressos dos amistosos da seleção para famílias refugiadas e crianças da Ucrânia. Neste fim de mês de março, os franceses vão enfrentar a Costa do Marfim e a África do Sul.> Presidente da Federação Francesa pede por permanência de Mbappé no Paris Saint-Germain

A ideia da ação é de que para cada ingresso vendido será doado um euro. O primeiro jogo, contra a Costa do Marfim, será realizado no Vélodrome, estádio com capacidade máxima de 65 mil pessoas. E o segundo duelo, contra África do Sul, vai acontecer no Pierre-Mauroy, em que já foram comercializados 50 mil bilhetes. Sendo assim, a doação pode chegar a 135 mil euros (cerca de R$ 720 mil).

Além dessa ação, as camisas usadas pelos jogadores na partida contra África do Sul serão leiloadas e o valor será revertido à ONU.

A ação vem junto com a iniciativa da Escócia de doar 12 euros a cada ingresso comercializado na partida beneficente contra a Polônia. O duelo dos playoffs entre a seleção escocesa e Ucrânia foi adiado, enquanto os poloneses avançaram de fase devido à eliminação da Rússia.