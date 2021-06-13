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Federação dinamarquesa atualiza situação de Eriksen; meia conversou com companheiros de seleção

Meia de 29 anos sofreu um mal súbito no último sábado, mas segue estável e hospitalizado...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 09:23

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 09:23

Crédito: FRIEDEMANN VOGEL/AFP/POOL
A cena do mal súbito de Eriksen chocou o mundo do esporte no último sábado, na partida entre Dinamarca e Finlândia. No entanto, após os 15 minutos de atendimento em campo, o jogador teve os sinais vitais reestabelecidos. Nas redes sociais, a federação dinamarquesa atualizou a situação do meia."Esta manhã falamos com Christian Eriksen, que enviou agradecimentos aos seus companheiros de equipe. Sua condição está estável e ele continua hospitalizado para exames adicionais. A equipe e a comissão técnica da seleção nacional receberam assistência psicológica durante a crise, e isso continuará disponível a eles após o ocorrido de ontem", trouxe a nota.
"Gostaríamos de agradecer a todos pelas sinceras mensagens de apoio a Christian Eriksen de fãs, jogadores, famílias reais da Dinamarca e da Inglaterra, associações internacionais, clubes, etc. Encorajamos a todos a enviarem as suas mensagens de apoio à Federação Dinamarquesa, onde com toda certeza as transmitiremos a Christian e à sua família", completou.
+ Confira a tabela atualizada da Eurocopa
A partida se encaminhava para o fim da etapa inicial quando Eriksen caiu desacordado no gramado. O duelo chegou a ser suspenso pela UEFA, mas após as boas notícias sobre a saúde do atleta, o jogo foi retomado, e teve o placar de 1 a 0 para a Finlândia.

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