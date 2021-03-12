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Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro adia Campeonato Carioca sub-20 em 60 dias

O Campeonato Carioca sub-20 estava programado para o final de março de 2021...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 14:36
Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco
Nesta sexta-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) adiou o início do Campeonato Carioca sub-20 de 2021 em 60 dias. Em nota, Marcelo Carlos Nascimento Vianna, Diretor do Departamento de Competições da FERJ, revelou que houve concordância dos "quatro grandes clubes" sobre a decisão.> Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou não avançaNascimento Vianna também destacou que tomou a decisão levou em conta "a razoabilidade e pertinência em adiar a competição em razão da questão financeira suscitada". CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA
"Marcelo Carlos Nascimento Vianna, Diretor do Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo RGC e
Considerando a manifestação dos clubes formadores da Série A no sentido de solicitar, por razões financeiras, o adiamento do início do Campeonato Estadual da Série A da Categoria Sub/20, programado para o final de março de 2021 na forma do calendário de competições publicado pela FERJ;
Considerando a concordância dos quatro grandes clubes em relação ao pedido;
Considerando a razoabilidade e pertinência em adiar a competição em razão da questão financeira suscitada.
RESOLVE:Adiar em 60 (sessenta) dias a data do início do Campeonato Estadual da Série A da Categoria Sub/20 de 2021.
Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2021."

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