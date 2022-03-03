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Federação de futebol da Rússia anuncia que vai recorrer ao TAS das decisões da Fifa e Uefa

Russos entendem que entidades violaram direitos fundamentais, como direito de participar de competições...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 14:51

Publicado em 03 de Março de 2022 às 14:51

A Federação Russa de Futebol anunciou nesta quinta-feira (03), que vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) das decisões aplicadas pela Fifa e pela Uefa. Os russos argumentam que as entidades não possuem base legal para aplicar as sanções e que ambas violaram direitos fundamentais como o direito de participar de eventos esportivos.A União Russa de Futebol entende que a decisão foi tomada sob forte pressão e influência dos rivais de cada competição, o que viola o princípio do desporto e as regras do fair-play.
Além disso, a Rússia não teve a chance de se defender, o que viola o contraditório e a ampla defesa. De igual maneira, argumentam que a Fifa e a Uefa não pensaram em outras possíveis punições, somente a exclusão total dos atletas russos de todos as competições esportivas.
No mesmo processo, a Federação vai requerer a reinclusão das seleções masculinas e femininas em todas as competições que estavam presentes, inclusive na repescagem da Copa do Mundo do Qatar.
Crédito: FederaçãoRussadeFutebolvairecorrerdedecisãoparajogaraCopa(Foto:JONATHANNACKSTRAND/POOL/AFP

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