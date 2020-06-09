Federação da Itália decide não reiniciar Séria A feminina

A temporada 2019/20 da Serie A Femminile está oficialmente cancelada. O Conselho Federal decidiu suspender a competição.
Após as jogadoras da competição manifestarem sua preocupação, a FIGC anunciou que a temporada feminina na Itália não seria reiniciada. Além disso, ainda não se sabe se haverá um campeão, quais times jogarão na Liga dos Campeões e se haverá rebaixamento.
Em um processo longo e prolongado, a decisão final levou em conta se os clubes seriam capazes de atender à demanda financeira com testes constantes de seus jogadores em meio à pandemia de coronavírus.
Após a suspensão, a Juventus terminou com 44 pontos, nove a mais que a Fiorentina, segundo classificado. Assim, se houvesse um campeão, a equipe de Turim venceria o 'Scudetto' novamente e disputaria a competição continental. Por outro lado, Tavagnacco e Orobica ocupam as últimas posições da tabela e seriam aquelas que desceriam de categoria em caso de rebaixamento. E MAIS: