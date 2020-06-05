Federação da Holanda planeja retorno do futebol profissional e jogos com torcida em janeiro de 2021

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A Federação de Futebol da Holanda (KNVB) propôs esta sexta-feira ao Governo um plano para o retorno do futebol profissional, que inclui jogos com torcida nas arquibancadas em janeiro de 2021. Inicialmente, o objetivo é que a competição retorne a partir de 1 de setembro com jogos de portões fechados.

Em uma fase posterior, em data ainda por definir, os jogos vão contar com um fluxo limitado de espectadores. A partir de janeiro, os estádios poderão receber todo o público.

A direção da Federação apresentou o seu plano de retorno à competição ao Governo através de videoconferência e o ministro dos esportes, Martin van Rijn, avaliou de forma positiva o projeto para o futuro.

- O mundo do futebol depende em boa parte das receitas com a compra dos bilhetes. Infelizmente, não sendo isso possível por ora, estamos a analisar o plano da KNVB para o futuro - escreveu, em seu Twitter, Martin van Rijn.

Por decisão governamental, a temporada não pode ter início antes de 01 de setembro. O calendário também inclui o retorno dos treinos com contato físico a partir de 24 de junho.

Além de todo o projeto, a Federação solicitou 150 milhões de euros para garantir a sobrevivência das equipas da I e II Ligas mais afetadas pela pandemia da covid-19. Essa quantia cobriria parte do dinheiro que os clubes holandeses deixaram de arrecadar devido à crise do novo coronavírus, cerca de 400 milhões de euros de acordo com os cálculos da Federação.