Federação cogita redução de jogos em fase final do Mineiro de 2020

Torcida do Atlético-MG Crédito: Reprodução Facebook

A FMF (Federação Mineira de Futebol) admite a possibilidade de reduzir o número de datas na fase final do Campeonato Mineiro de 2020 devido à paralisação do calendário do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus.

Ainda não há definição sobre esta etapa, sobretudo pela necessidade de conversar com os eventuais possíveis classificados, mas a entidade estuda fazer menos partidas na parte decisiva do torneio.

O diretor de competições da FMF, Leonardo Barbosa, diz que haverá mais duas rodadas da primeira fase, mas não descarta negociar com os clubes para discutir um número menor de jogos a partir da semifinal.

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"Vamos nos sentar com os quatro da semifinal e os quatro da Copa Inconfidência para discutir uma possível redução de datas. Pode ser que a gente dispute semifinais com apenas jogo único, mas seria necessária uma decisão unânime", disse à reportagem.

O Mineiro está a seis datas do fim. Ainda é necessário jogar duas rodadas da primeira fase, além dos jogos de semifinal e final. Há também em aberto o Troféu Inconfidência, que será disputado em formato de mata-mata entre quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados.