Federação Alemã suspende técnico por falsificar comprovante de vacinação contra Covid-19

Nesta quarta-feira, a Federação Alemã de Futebol (DFB) suspendeu o técnico Markus Anfang, por um ano, e seu auxiliar, Florian Junge, por dez meses, por ter falsificado o comprovante de vacinação contra a Covid-19.> Tottenham apresenta proposta por atacante do Porto e Colômbia

Markus Anfang e Florian Junge falsificaram o certificado de vacinação quando estavam no comando do Werder Bremen, no ano passado. O caso passou a ser investigado em novembro de 2021, quando o treinador foi acusado pelo próprio clube de ter adulterado a documentação.

Na época, o treinador teve contato com um jogador que testou positivo para Covid-19 e, por isso, teria que realizar o período de quarentena. Para driblar o protocolo, Markus Anfang utilizou um comprovante de vacinação falso.

O treinador Markus Anfang foi multado em 20 mil euros e o auxiliar Florian Junge em três mil euros. Em nota divulgada no site oficial da federação, o presidente da DFB, Hans Lorenz, falou sobre o caso.

- Por meio de suas ações, Markus Anfang e Florian Junge violaram consideravelmente a função de modelo como treinadores - disse o presidente da Federação Alemã de Futebol.