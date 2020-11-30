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futebol

Federação alemã garante continuidade de Joachim Löw

Treinador balançou no cargo após a goleada sofrida por 6 a 0 para a Alemanha,
mas ganha respaldo "sem restrições" para levar a seleção longe na Eurocopa...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 13:16

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 13:16

Crédito: TOBIAS SCHWARZ / AFP
A federação de futebol da Alemanha garantiu a continuidade de Joachim Löw no comando da seleção principal. A decisão foi anunciada em uma videoconferência entre o comitê presidencial, o diretor de equipes nacionais, Oliver Bierhoff, e o treinador.
O cargo de Löw estava ameaçado após a goleada sofrida pela Espanha por 6 a 0 e não se classificar para as semifinais da Liga das Nações. O treinador da seleção alemã explicou a goleada sofrida e o planejamento para a próxima Eurocopa, que ocorre em 2021. Ele apresentou suas ideias e planos, o comitê executivo concordou.
"Há uma firme convicção de que Joachim Löw e sua equipe técnica vão entregar jogos e resultados de sucesso, apesar de uma situação desafiadora para todos. O treinador nacional tomará todas as medidas necessárias para disputar um emocionante Campeonato da Europa em 2021 com a equipe. A avaliação do técnico nacional também recebe a aprovação de que torneios subsequentes - especificamente a Copa do Mundo de 2022 no Catar e o Campeonato Europeu de 2024, que acontecerá em seu próprio país - já devem desempenhar um papel como perspectivas e objetivos esportivos em outras considerações esportivas e pessoais neste momento", diz a nota.

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