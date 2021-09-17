Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Federação alemã diz ser contra a realização da Copa do Mundo a cada dois anos

Ideia da Fifa é que torneio mundial passe a ser bienal a partir de 2026 e debate tem gerado divergências. Confederação africana é uma das entusiastas da possibilidade...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 12:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 12:18
Crédito: Divulgação
As discussões sobre a realização da Copa do Mundo a cada dois anos ganharam mais um capítulo nesta sexta-feira. Em nota, a Federação Alemã de Futebol (DFB) afirmou ser contra a ideia e disse que está em apoio à Uefa, que já prometeu boicotar a competição caso seja realizada desta forma.+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022
- A DFB apoia totalmente a posição da Uefa de que uma decisão sobre um assunto tão importante não pode ser tomada sem o consentimento das federações europeias e do futebol europeu - disse a DFB em nota.
- A DFB considera incompreensível que a alta direção da Fifa, contrariando todos os princípios da Boa Governança, opte por apresentar a proposta às "lendas da Fifa" e divulgar a notícia da reunião para a mídia, em vez de consultar primeiro os membros de seu próprio Conselho - completou. + Haaland na frente de Messi e CR7! Veja o número de gols de craques do futebol mundial aos 21 anos
Recentemente, em entrevista ao jornal "L'Équipe", Arsèwe Wenger, chefe de desenvolvimento global de futebol da Fifa, defendeu o Mundial de forma bienal e disse que a ideia era revolucionar o calendário de seleções. Neste modelo, os jogos seriam realizados apenas em março e outubro, mas no mês inteiro.
De acordo com a DFB, "o desgaste físico e mental dos jogadores da seleção nacional seria imenso e levaria a um risco significativamente maior de lesões" caso o novo calendário da Fifa seja aprovado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vports
Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai ajudar a escoar ferro-gusa no ES
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados