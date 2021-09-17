Federação alemã diz ser contra a realização da Copa do Mundo a cada dois anos

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As discussões sobre a realização da Copa do Mundo a cada dois anos ganharam mais um capítulo nesta sexta-feira. Em nota, a Federação Alemã de Futebol (DFB) afirmou ser contra a ideia e disse que está em apoio à Uefa, que já prometeu boicotar a competição caso seja realizada desta forma.+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022

- A DFB apoia totalmente a posição da Uefa de que uma decisão sobre um assunto tão importante não pode ser tomada sem o consentimento das federações europeias e do futebol europeu - disse a DFB em nota.

- A DFB considera incompreensível que a alta direção da Fifa, contrariando todos os princípios da Boa Governança, opte por apresentar a proposta às "lendas da Fifa" e divulgar a notícia da reunião para a mídia, em vez de consultar primeiro os membros de seu próprio Conselho - completou. + Haaland na frente de Messi e CR7! Veja o número de gols de craques do futebol mundial aos 21 anos

Recentemente, em entrevista ao jornal "L'Équipe", Arsèwe Wenger, chefe de desenvolvimento global de futebol da Fifa, defendeu o Mundial de forma bienal e disse que a ideia era revolucionar o calendário de seleções. Neste modelo, os jogos seriam realizados apenas em março e outubro, mas no mês inteiro.