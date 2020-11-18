Federação Alemã decide manter Joachim Low como técnico

Crédito: Joachim Low vive momento conturbado à frente da seleção alemã (Reprodução

Até o momento, Joachim Low permanece no cargo da seleção alemã, apesar da derrota histórica sofrida para a Espanha por 6 a 0. Segundo o “Bild”, o comandante foi comunicado da decisão após uma reunião de urgência entre Fritz Keller, presidente da Federação, Oliver Bierhoff, gerente de futebol, e Marcus Sorg, assistente do treinador que aterrissou em Munique nesta quarta-feira.

A entidade tratou a derrota como ocasional e segue confiante em Low, que tem contrato até 2022 e, a princípio, deve comandar a Alemanha até a Copa do Mundo do Qatar. O próprio técnico também não enxerga a demissão como possibilidade e acredita ter forças para construir um time que brigue pelo título da Eurocopa em 2021.