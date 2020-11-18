Federação Alemã decide manter Joachim Low como técnico

Até o momento, Joachim Low permanece no cargo da seleção alemã, apesar da derrota histórica sofrida para a Espanha por 6 a 0. Segundo o “Bild”, o comandante foi comunicado da decisão após uma reunião de urgência entre Fritz Keller, presidente da Federação, Oliver Bierhoff, gerente de futebol, e Marcus Sorg, assistente do treinador que aterrissou em Munique nesta quarta-feira.
A entidade tratou a derrota como ocasional e segue confiante em Low, que tem contrato até 2022 e, a princípio, deve comandar a Alemanha até a Copa do Mundo do Qatar. O próprio técnico também não enxerga a demissão como possibilidade e acredita ter forças para construir um time que brigue pelo título da Eurocopa em 2021.
Apesar da manutenção, o jornal alemão também destacou que outros nomes são especulados para o comando técnico, sendo Hansi-Flick, assistente de Low entre 2006 e 2014, o favorito. É possível que o atual treinador permaneça até a Euro, mas os resultados podem provocar uma mudança com pouco mais de um ano para a Copa de 2022.