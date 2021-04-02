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futebol

Fechou! Meio-campista Thiago Santos é contratado pelo Grêmio

Jogador retorna ao Brasil depois de duas temporadas onde defendeu o FC Dallas, da Major League Soccer (MLS)...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 21:45

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 21:45
Crédito: Jogador estava desde 2019 na Major League Soccer (Divulgação/Grêmio
Depois da informação sobre o acerto avançado entre Grêmio e FC Dallas para a chegada do meio-campista Thiago Santos ter se popularizado na manhã dessa quinta-feira (1), o Tricolor anunciou oficialmente a chegada do atleta de 31 anos de idade. >Tricolor pode virar líder do Gauchão se vencer o GreNalPela transação, o clube pagou pouco mais de 1 milhão de dólares (mais de R$ 5,6 milhões na cotação atual) segundo informação do portal 'ge' já que, oficialmente, as partes não anunciaram os valores envolvidos na transação pelo equivalente a 100% dos direitos.
Com relação ao tempo de contrato, o jogador que teve como último time o Palmeiras antes de sair rumo ao clube da Major League Soccer (MLS) fechou com o Grêmio até dezembro de 2023.
Apesar da movimentação do clube no mercado, a hashtag #ThiagoSantosNÃO foi uma das mais citadas nas redes sociais com vários testemunhos de gremistas que não se agradaram com a chegada do atleta.

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