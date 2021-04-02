Fechou! Meio-campista Thiago Santos é contratado pelo Grêmio

Depois da informação sobre o acerto avançado entre Grêmio e FC Dallas para a chegada do meio-campista Thiago Santos ter se popularizado na manhã dessa quinta-feira (1), o Tricolor anunciou oficialmente a chegada do atleta de 31 anos de idade. >Tricolor pode virar líder do Gauchão se vencer o GreNalPela transação, o clube pagou pouco mais de 1 milhão de dólares (mais de R$ 5,6 milhões na cotação atual) segundo informação do portal 'ge' já que, oficialmente, as partes não anunciaram os valores envolvidos na transação pelo equivalente a 100% dos direitos.