Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fechamento da 35ª Rodada deixam Coritiba muito perto da Série B 2021

Equipe do Alto da Glória tem nove pontos de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento sendo que tem somente 12 em disputa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2021 às 11:51

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 11:51

Crédito: Divulgação Twitter
A situação que já estava ruim para o Coritiba pensando na briga para escapar do rebaixamento se tornou dramática com as partidas do meio de semana que fecharam a 35ª Rodada do Campeonato Brasileiro.>A agoniante luta do Coritiba para escapar da degolaCom os resultados positivos de Fortaleza (14°) e Sport (15° colocado), ambas as equipes se colocaram em condição de "inalcançáveis" para a equipe do Alto da Glória. Isso porque, tendo 41 pontos, os dois times ficaram a 13 unidades do Coxa Branca que tem somente 12 unidades para disputar já tendo conquistado 28 até então.
Assim, a única chance do Coritiba não disputar novamente a Série B no segundo semestre de 2021 seria chegar ao 16° posto, local atualmente ocupado pelo Bahia que tem 37 unidades, seis a mais do que o Alviverde.
O panorama para que o time dirigido pelo técnico Gustavo Morínigo chegue ao objetivo não é nada simples. Não contando com os chamados "confrontos diretos", todos os oponentes a serem enfrentados vivem a briga por vaga em competições continentais: Santos, Coritiba, Ceará e Atlético-GO, respectivamente.
O primeiro dos jogos em questão acontecerá no próximo sábado (13) às 19h (de Brasília) na Vila Belmiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados