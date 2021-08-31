Fechado! Griezmann deixa o Barcelona e volta ao Atlético de Madrid

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

O Atlético de Madrid acertou, nesta terça-feira, o retorno de Antoine Griezmann ao clube colchonero após um período no Barcelona. O jogador esteve envolvido em uma "novela" nos últimos minutos da janela de transferência, e o acordo quase colapsou.

Veja a tabela do EspanholO jogador francês esteve perto de não completar a transferência, pois o acordo entre os clubes foi fechado nos últimos minutos da janela desta temporada, mas o acerto foi finalizado.

O Barcelona transfere Griezmann por empréstimo para o Atlético de Madrid nesta temporada, e a equipe da capital espanhola terá a opção de compra no valor de 40 milhões de euros (R$ 242,6 milhões de euros na cotação atual da moeda) no fim do contrato.

Nos últimos minutos da janela de transferência, o Atlético de Madrid precisou esperar a transferência de seu meio-campista, Saúl Ñíguez, para o Chelsea. Após quase uma hora do fim da janela de transferência, o jogador foi inscrito em LaLiga.

Pelo Atlético de Madrid, Antoine Griezmann atuou em um total de 257 jogos, marcou 133 gols e contribuiu com 50 assistências. No Barcelona, foram 102 jogos para o atacante francês, com 35 gols marcados e um total de 17 assistências.