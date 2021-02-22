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FC Cascavel x Paraná, pelo estadual, pode ter dois mil médicos nas arquibancadas

Solicitação em forma de homenagem feita pela equipe do interior já está sob análise da Federação Paranaense de Futebol...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 19:39

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 19:39

Crédito: Ideia é homenagear classe dos médicos com presença de dois mil profissionais (Arquivo/Prefeitura de Cascavel
Pela primeira rodada do Campeonato Paranaense no próximo sábado (27) às 19h30 (de Brasília), o FC Cascavel começa sua caminhada no torneio diante do Paraná e quer contar com a ilustre presença de médicos nas arquibancadas do Estádio Olímpico. >Tabela do Campeonato Paranaense 2021A medida divulgada pelo portal 'ge' viria em forma de homenagem a atuação da classe profissional na pandemia de Covid-19 e incluiria cerca de dois mil profissionais ocupando o local que tem capacidade total para pouco mais de 28 mil espectadores.
Nesse momento, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) tem ciência das intenções do clube do interior do estado por ter recebido a solicitação formal. Com isso, será feita uma análise por parte do departamento jurídico da entidade até mesmo pensando no que está previsto em relação a ausência de público em todos os jogos da competição até segunda ordem.
Além de garantir que tomará todas as medidas de segurança referente aos protocolos sanitários, o FC Cascavel ratificou que a medida não prevê qualquer elemento financeiro como "pretexto" já que, para todos os ingressos, a entrada será gratuita.

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