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futebol

Fazendo sua estreia no profissional, Marquinhos tem boa atuação; veja números

Atacante entrou na segunda etapa e iniciou a jogada do gol de Liziero, aos 46 minutos. Jogador de 18 anos é destaque na base e ganhou a primeira chance no time de cima...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A vitória do São Paulo sobre o Bahia por 1 a 0, no Morumbi, teve um gosto doce para a equipe de Hernán Crespo. Além do triunfo, outra uma boa notícia foi a estreia do atacante Marquinhos, do sub-20, e que defende o Tricolor desde os oito anos de idade e acumula convocações para a Seleção Brasileira sub-15 e sub-17.
ATUAÇÕES: Liziero marca no fim e leva a maior nota do São Paulo contra o Bahia
O camisa 47 entrou aos 32 minutos do segundo tempo na vaga de Vitor Bueno e foi bastante participativo. Segundo o 'SofaScore', ele deu nove toques na bola, acertando os seis passes tentados ao longo do período em que esteve em campo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Com o Bahia mais recuado, coube ao atacante ir para a cima dos zagueiros e tentar jogadas individuais. Foram uma finalização, defendida pelo goleiro Matheus Teixeira, mas que iniciou a jogada do gol do São Paulo, marcado por Liziero.
Em questão de marcação, Marquinhos também se entregou. Foram um duelo no chão ganho, além de outro pelo alto. O camisa 47 sofreu uma falta ao longo de sua participação.
VEJA OS NÚMEROS DE MARQUINHOS NO JOGO CONTRA O BAHIA SEGUNDO O 'SOFASCORE'
Minutos jogados - 12 (sem contar acréscimos)Toques - 9Precisão nos passes - 9/9 (100%)Cruzamentos (precisos) - 0 (0)Bolas longas (precisas) - 0 (0)Finalizações no gol - 1Finalizações para fora - 1Tentativas de drible (sucedidas) - 0 (0)Duelos no chão (ganhos) - 1 (1)Duelos aéreos (ganhos) - 2 (1)Perda da posse de bola - 1Faltas sofridas - 1

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