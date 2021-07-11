Fazendo sua estreia no profissional, Marquinhos tem boa atuação; veja números

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A vitória do São Paulo sobre o Bahia por 1 a 0, no Morumbi, teve um gosto doce para a equipe de Hernán Crespo. Além do triunfo, outra uma boa notícia foi a estreia do atacante Marquinhos, do sub-20, e que defende o Tricolor desde os oito anos de idade e acumula convocações para a Seleção Brasileira sub-15 e sub-17.

ATUAÇÕES: Liziero marca no fim e leva a maior nota do São Paulo contra o Bahia

O camisa 47 entrou aos 32 minutos do segundo tempo na vaga de Vitor Bueno e foi bastante participativo. Segundo o 'SofaScore', ele deu nove toques na bola, acertando os seis passes tentados ao longo do período em que esteve em campo.

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Em questão de marcação, Marquinhos também se entregou. Foram um duelo no chão ganho, além de outro pelo alto. O camisa 47 sofreu uma falta ao longo de sua participação.

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