Fazendo ótima temporada na Turquia, Fabrício Baiano comemora ano perfeito no Rizespor

Titular do Rizespor e em alta no clube turco, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o ano perfeito que tem feito até aqui com o clube. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.+ Imagens fortes: namorada de jogador do Manchester United expõe fotos e vídeos de violência doméstica

- Esse ano tem sido um dos mais especiais da minha carreira. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido e ciente da responsabilidade que tenho ao vestir essa camisa. Vou continuar me dedicando muito por isso - disse, antes de completar:

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- Nossa ideia é terminar a temporada com uma boa sequência e com bons jogos. O grupo está muito focado e motivado para isso - emendou o jogador brasileiro.