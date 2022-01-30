Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fazendo ótima temporada na Turquia, Fabrício Baiano comemora ano perfeito no Rizespor
futebol

Fazendo ótima temporada na Turquia, Fabrício Baiano comemora ano perfeito no Rizespor

Volante brasileiro ex-Vasco e Coritiba vem se destacando na Turquia
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 16:51

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 16:51

Titular do Rizespor e em alta no clube turco, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o ano perfeito que tem feito até aqui com o clube. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.+ Imagens fortes: namorada de jogador do Manchester United expõe fotos e vídeos de violência doméstica
- Esse ano tem sido um dos mais especiais da minha carreira. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido e ciente da responsabilidade que tenho ao vestir essa camisa. Vou continuar me dedicando muito por isso - disse, antes de completar:
+ Liverpool anuncia contratação do atacante Luis Díaz
- Nossa ideia é terminar a temporada com uma boa sequência e com bons jogos. O grupo está muito focado e motivado para isso - emendou o jogador brasileiro.
Crédito: FabricioBaianoéumdosdestaquesdoRizespor(Divulgação/Rizespor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados