Justiça do Trabalho

Fazenda do presidente do Real Noroeste vai a leilão para pagar dívidas

Dinheiro arrecadado vai quitar inúmeras dívidas trabalhistas, com ex-jogadores e funcionários

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 17:02
Atual líder do Grupo A e invicto na Copa Espírito Santo 2018, o Real Noroeste sofreu uma derrota fora de campo. Por conta das inúmeras dívidas trabalhistas, com ex-jogadores e funcionários, a fazendas localizada no Distrito de Cotaxé, na cidade de Ecoporanga, que pertence ao presidente e dono do clube, Flaris Olímpio da Rocha, vai a leilão no próximo dia 30 de agosto. 
Fazenda de Flaris Olímpio da Rocha, dono do Real Noroeste Crédito: Reprodução/HD Leilões
De acordo com o edital, publicado pelo HD Leilões, a propriedade de 635ha possui casas, cocho, currais e balança está localizada no município de Ecoporanga e avaliada em R$ 6,8 milhões, podendo ser arrematada por pouco mais de R$ 4,4 milhões.
O leilão presencial e eletrônico tem início a partir das 13h, na Justiça do Trabalho de Nova Venécia, com possibilidade de lances online, de qualquer lugar do país, pelo site https://www.hdleiloes.com.br.
Entre os jogadores que moveram ações trabalhistas contra o Real estão o goleiro Marcos Contarato, os laterais Jonathan e Chiquinho Neto, os zagueiros Ivo Patrício e Elson, o volante Robert Willian, os meias Hiroshi e Bruno Alves, e os atacantes Vitinho, Michael Jakson, Márcio Leandro e Stênio Garcia.

