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Faz a TED! Com classificação sobre o Vasco, Botafogo cumpre primeira meta do ano

Plano de metas do clube de General Severiano para 2020, aprovado em fevereiro, previa chegada às oitavas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 14:22
Crédito: Time do Botafogo comemora (Vítor Silva / Botafogo de Futebol e Regatas
O primeiro item da lista de objetivos do Botafogo para a temporada foi riscado. O plano de metas do clube de General Severiano, aprovado em fevereiro, previa que a equipe chegaria, pelo menos, às oitavas de final da Copa do Brasil e, consequentemente, arrecadar os R$ 6,5 milhões pelas classificações nas quatro primeiras fase da competição.
A meta foi batida na última quarta-feira. O Botafogo, após empatar por 0 a 0 com o Vasco e vencer a partida de ida por 1 a 0, se garantiu entre as 16 melhores equipes da Copa do Brasil.
No que diz respeito os outros torneios que o Botafogo disputa, o Alvinegro não cumpriu a meta do Campeonato Carioca, que era de chegar à final. No Campeonato Brasileiro, o plano de metas indica que a equipe de Paulo Autuori precisa terminar no G-6 da classificação - e, consequentemente, se classificar à Taça Libertadores da próxima temporada.
Fora de campo, a pandemia do novo coronavírus travou as metas iniciais. Originalmente, o Botafogo havia colocado como metas arrecadar R$ 18 milhões com patrocínios, R$ 11 com valores de bilheteria e R$ 9 milhões com o SouBotafogo, o programa de sócio-torcedor.

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