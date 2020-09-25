Faz a TED! Com classificação sobre o Vasco, Botafogo cumpre primeira meta do ano

Crédito: Time do Botafogo comemora (Vítor Silva / Botafogo de Futebol e Regatas

O primeiro item da lista de objetivos do Botafogo para a temporada foi riscado. O plano de metas do clube de General Severiano, aprovado em fevereiro, previa que a equipe chegaria, pelo menos, às oitavas de final da Copa do Brasil e, consequentemente, arrecadar os R$ 6,5 milhões pelas classificações nas quatro primeiras fase da competição.

A meta foi batida na última quarta-feira. O Botafogo, após empatar por 0 a 0 com o Vasco e vencer a partida de ida por 1 a 0, se garantiu entre as 16 melhores equipes da Copa do Brasil.

No que diz respeito os outros torneios que o Botafogo disputa, o Alvinegro não cumpriu a meta do Campeonato Carioca, que era de chegar à final. No Campeonato Brasileiro, o plano de metas indica que a equipe de Paulo Autuori precisa terminar no G-6 da classificação - e, consequentemente, se classificar à Taça Libertadores da próxima temporada.