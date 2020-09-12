Favoritos vencem e se classificam na primeira fase da Copa da Alemanha

Nos jogos da tarde da Copa da Alemanha, os favoritos venceram e conseguiram se classificar para a segunda fase do segundo torneio mais relevante do país. Apesar das vitórias, as partidas foram muito duras e o Union Berlin só conseguiu eliminar Karlsruher no final do segundo tempo da prorrogação por 1 a 0.
Já o Fortuna Dusseldorf venceu dentro dos 90 minutos, mas apenas com gol aos 35 minutos do segundo tempo contra o Ingolstadt, da terceira divisão alemã. O gol da partida foi marcado por Thomas Pledl, que entrou na segunda etapa, após muita pressão dos favoritos em busca da classificação.
O Werder Bremen também garantiu classificação com vitória mais tranquila do que os adversários da primeira divisão. Atuando fora de casa, a tradicional equipe que quase foi rebaixada na última Bundesliga conquistou a vitória por 2 a 0 com gols de Sargent e Chong após de ter finalizado 22 vezes no confronto.
Neste domingo, outros grandes times também estreiam pela Copa da Alemanha, como o Schalke 04, Bayer Leverkusen e o Hamburgo. Enquanto isso, o Borussia Dortmund só joga na segunda-feira e o Bayern de Munique na terça-feira. O Hertha Berlin já foi eliminado do torneio ao perder de 5 a 4 Braunschweig.