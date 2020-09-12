Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Favoritos vencem e se classificam na primeira fase da Copa da Alemanha

Werder Bremen ganhou de 2 a 0 de time da quarta divisão. Union Berlin teve dificuldade e venceu sua partida apenas na prorrogação. Fortuna Dusseldorf também se classificou...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 17:40

Crédito: Werder Bremen ganhou por 2 a 0 e se classificou na Copa da Alemanha (Patrik Stollarz / AFP
Nos jogos da tarde da Copa da Alemanha, os favoritos venceram e conseguiram se classificar para a segunda fase do segundo torneio mais relevante do país. Apesar das vitórias, as partidas foram muito duras e o Union Berlin só conseguiu eliminar Karlsruher no final do segundo tempo da prorrogação por 1 a 0.
Já o Fortuna Dusseldorf venceu dentro dos 90 minutos, mas apenas com gol aos 35 minutos do segundo tempo contra o Ingolstadt, da terceira divisão alemã. O gol da partida foi marcado por Thomas Pledl, que entrou na segunda etapa, após muita pressão dos favoritos em busca da classificação.
O Werder Bremen também garantiu classificação com vitória mais tranquila do que os adversários da primeira divisão. Atuando fora de casa, a tradicional equipe que quase foi rebaixada na última Bundesliga conquistou a vitória por 2 a 0 com gols de Sargent e Chong após de ter finalizado 22 vezes no confronto.
Neste domingo, outros grandes times também estreiam pela Copa da Alemanha, como o Schalke 04, Bayer Leverkusen e o Hamburgo. Enquanto isso, o Borussia Dortmund só joga na segunda-feira e o Bayern de Munique na terça-feira. O Hertha Berlin já foi eliminado do torneio ao perder de 5 a 4 Braunschweig.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados