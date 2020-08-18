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futebol

Favorito, Bayern de Munique enfrenta o Lyon pela semifinal da Champions League

Quem triunfar no duelo enfrentará o vencedor de PSG e RB Leipzig...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 16:04

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 16:04

Crédito: AFP
Pela semifinal da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique enfrenta o Lyon, nesta quarta-feira (19), às 16h (horário de Brasília). O vencedor do duelo estará na grande final, que será disputada no domingo.
CONFIANTESApós a vitória por 3 a 1 contra o Manchester City, o Lyon chega com moral para o duelo. Se mostrando uma surpresa, os franceses podem conquistar o primeiro título de Liga dos Campeões da história.
FALA, PROFESSOR- Ainda não ganhámos nada. Depois da qualificação, tivemos de nos manter mobilizados para esta semifinal. Eu e Juninho nos complementamos bem. Ele está certo, jogamos como treinamos. Temos que ouvir o que ele tem a dizer aos jogadores. Queremos muito chegar à final. Faremos tudo para conseguir um grande jogo. Não devemos parar nas estatísticas do Bayern. Somos capazes de manter a bola bem e temos boas atitudes defensivas e ofensivas. Somos capazes de causar problemas a todas as equipes - disse Rudi Garcia, treinador do Lyon.
O GRANDE FAVORITOApós golear o Barcelona por 8 a 2, o Bayern de Munique chega para a partida como o favorito ao título da Liga dos Campeões. Com uma temporada fantástica, os bávaros podem conquistar a tríplice coroa.
PALAVRAS DO FLICK- Analisamos o Lyon e conhecemos a sua qualidade. São bons defensivamente e defendem de forma compacta. Mas também têm muita qualidade no jogo ofensivo. Queremos chegar à final e queremos vencer o Lyon por isso - sabendo que não será fácil. Estou muito entusiasmado com a equipe. Temos um ambiente muito bom e uma enorme qualidade de treino. Isso dá confiança à equipe. Estou tranquilo porque sei que a equipa está muito focada e tem grandes objetivos - disse Hans-Dieter Flick, treinador do Bayern de Munique.

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